Нуждающимся жителям Петербурга направят более 17 тонн продуктов

Нуждающимся петербуржцам направят более 17 тонн продуктов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге собрали более 17 тысяч тонн продуктов для нуждающихся горожан. 22 октября 2022 года в одной из торговых сетей в городе состоялся марафон "Корзина доброты". Все желающие могли пожертвовать продукты с длительным сроком хранения. Об этом 27 октября пишет "Мойка78".

- В этот день горожане могли пожертвовать продукты с длительным сроком хранения людям в трудной жизненной ситуации. Для этого они покупали товары из рекомендованного списка: подсолнечное масло, крупы, чай, сахар, консервация, макароны и многое другое. После покупки продукты можно было передать волонтерам в закассовой зоне, - пишет издание.

За день петербуржцы собрали более 10 тонн продуктов. Еще 7 тонн добавила компания, организовавшая акцию. Далее волонтеры собрали продуктовые наборы и направили их семьям с детьми и одиноким пенсионерам в кризисной ситуации. Всего наборы получили более 7 тысяч человек, из которых 5 тысяч дети.