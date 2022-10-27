Движение в пяти районах Петербурга ограничат с 29 октября

В пяти районах вводятся ограничения на дорогах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новые ограничения вводятся на дорогах Петербурга с 29 октября. Они коснутся пяти районов города. Об этом водителей предупреждает Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).

- С 29 октября по 16 ноября ограничивается движение транспорта по 10-11-й линиям Васильевского острова от набережной реки Смоленки до Малого проспекта, - сообщает пресс-служба ГАТИ.

В Калининском районе с 29 октября по 24 ноября будут ремонтировать светофоры на перекрестке Пискаревского проспекта и проспекта Мечникова, из-за этого движение здесь тоже ограничат.

На восемь месяцев, с 29 октября 2022 года по 18 июня 2023 года, ограничат проезд по перекрестку Санкт-Петербургского шоссе и проспекта Буденного.

В Шушарах продолжится ремонт Московского шоссе. До 12 декабря трудно будет проехать от 1-го Бадаевского проезда до границы Петербурга.

А в Петро-Славянке до 24 ноября ограничивается движение по дороге на Металлострой.