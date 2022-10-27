Мужчину задержали за незаконную рубку леса в Ленинградской области на 231 тысячу рублей

В Ленинградской области задержан подозреваемый в незаконной рубке леса / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Ленинградской области полиция задержала мужчину за незаконную рубку леса. Как рассказали 27 октября 2022 года в главном управлении МВД по Петербургу и 47-му региону, в полицию обратился представитель лесничества Ломоносовского района. Он сообщил о том, что кто-то незаконно вырубает деревья.

- Сообщалось о том, что неизвестный человек на территории лесничества совершил незаконную рубку леса общим объемом в 28 кубометров. Сумма ущерба составила 231 тысяч рублей, - рассказали в полиции.

Полиция провела проверку после заявления и по факту произошедшего возбудила уголовное дело. 26 октября был установлен причастный к этому мужчина - 58-летний местный житель. В его частном доме в деревне Вальповицы провели обыски и обнаружили древесину лиственных пород - около 3 кубометров, а также бензопилу, молоток и специальную рабочую одежду. В тот же день, указанный гражданин был задержан в поселке Стрельна.