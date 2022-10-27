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НовостиПроисшествия27 октября 2022 13:30

Неадекватного иностранца в розыске задержали в метро Петербурга

Мужчина попался на глазам сотрудникам Росгвардии на станции «Балтийская»
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В метро задержали иностранца в розыске.

В метро задержали иностранца в розыске.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Бойцы моторизированного полка Росгвардии задержали в метро Петербурга иностранца, который находился в федеральном розыске по делу о грабеже. Мужчина привлек внимание стражей порядка своим неадекватным поведением. Инцидент произошел на станции метрополитена «Балтийская».

- При проверке документов по базе данных было установлено, что задержанный находится в розыске, - сообщает пресс-служба Северо-Западного управления Росгвардии.

После оформления всех документов пассажира передали с рук на руки сотрудникам полиции. Уже они проинформируют коллег, подавших заявку о розыске иностранца.

Напомним, что у другой станции метро красной линии, «Маяковской», у прохожего тренер одного из спортклубов отобрал 245 тысяч рублей.