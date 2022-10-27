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НовостиПроисшествия27 октября 2022 15:37

Житель Петербурга отправится в колонию за нападение на полицейского

Суд назначил мужчине 9 месяцев лишения свободы
Анастасия НУРАДИЛОВА
Житель Петербурга отправится в колонию за нападение на полицейского

Житель Петербурга отправится в колонию за нападение на полицейского

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Житель Санкт-Петербурга проведет в колонии 9 месяцев после избиения полицейского. Мужчина был пьян и сопротивлялся задержанию. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Петербургу.

- 28 мая этого года на Загородной улице пьяного мужчину задерживал замкомандира взвода патрульно-постовой службы полиции. Но тот несколько раз ударил сотрудника при исполнении руками и ногами, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчина продолжил сопротивляться и в отделе полиции. Суд назначил буйному петербуржцу 9 месяцев лишения свободы. Это время он проведет в колонии общего режима. Кроме этого, пострадавшему сотруднику полиции осужденный выплатит 30 тысяч рублей за моральный ущерб.