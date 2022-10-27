Приложение для оплаты парковки в Петербурге научили прокладывать маршрут до стоянки

Сервис покажет расстояние до ближайшей парковки Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге модернизировали приложение для оплаты парковки. Сервис научили строить маршрут до ближайшей стоянки. Для получения новых возможностей разработчики предлагают обновить скачанную на смартфон программу.

- В приложении «Парковки Санкт-Петербурга» теперь указано расстояние до ближайшей парковки. Автомобилист сможет просто выбрать понравившееся место, а обновленный сервис поможет построить ближайший путь до него, - рассказали в пресс-службе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками».

Кроме этого, войти в мобильное приложение теперь можно через смс, а для удобства оплаты появилось еще одно нововведение – сервис запоминает данные банковской карты, и их не нужно вводить заново. А когда оплаченное на парковке время будет заканчиваться, на гаджет автолюбителя придет уведомление.

Напомним, власти Петербурга планируют ввести штраф для водителей, которые прикрывают номера на платных парковках. Пока в административном кодексе нарушением считается только управление автомобилем с нечитаемым госномером.