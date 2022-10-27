Суд арестовал жителя Купчино, убившего парня ударом ножа в сердце на глазах его сестры

Петербуржца, убившего парня в Купчино, отправили под арест. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Фрунзенский районный суд Петербурга отправил под арест 39-летнего жителя Купчино, который в ночь на 25 октября одним ударом убил молодого парня. Нож в сердце жертве воткнули на глазах его сестры.

- У дома 15, корпус 1 по улице Купчинская, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе произошедшего конфликта между его знакомым и потерпевшим , нанес последнему один удар ножом в сердце, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Свидетелем происшествия стала сестра потерпевшего. Она, увидев брата в крови, срочно вызвала скорую помощь и полицию. Но помощь врачей уже не понадобилась. Раненый 22-летний мужчина погиб на месте.

Самого нападавшего почти сразу задержала полиция. 26 октября ему предъявлено обвинение в убийстве. Максимальное наказание по этой статье составляет 15 лет лишения свободы.