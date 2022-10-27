50-километровый участок трассы «Кола» на границе с Карелией отремонтирован в Ленобласти

Дорогу ввели в эксплуатацию. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Отремонтированный 50-километровый участок трассы «Кола» на границе с Карелией введен в строй. Ремонт дороги проводился в два этапа. А контракт на проведение работ был заключен весной прошлого года.

- Дорожники отфрезеровали 388,6 тысяч квадратных метров асфальта. Уложено два слоя асфальтобетонного покрытия, восстановлены водосбросы, переустроен датчик учета интенсивности движения, - рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Кроме этого, на участке трассы установили четыре новых павильона на остановках. На дороге появились 328 дорожных знаков. Максимальный среднесуточный трафик машин на отремонтированном участке составляет 9 тысяч автомобилей.