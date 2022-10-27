Пробка на проспекте Энергетиков в Петербурге образовалась из-за ДТП с фурой

Большегруз столкнулся с «Шевроле». Фото: https://vk.com/spb_today

ДТП с участием большегруза произошло вечером 27 октября в Петербурге. Об этом сообщает очевидец в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

- ДТП на пересечении проспекта Энергетиков и Якорной улицы. Большегруз притер «Шевроле», пробка будет, - написал мужчина в соцсети.

Как сообщает сервис «Яндекс.Пробки», из-за дорожного происшествия на проспекте Энергетиков машины стоят от Заневского проспекта до Якорной улицы. Этот участок дороги на карте помечен темно-бардовым цветом.

Напомним, утром 27 октября из-за ДТП образовалась пробка на Московском проспекте. Две столкнувшиеся машины перекрыли собой две полосы движения.