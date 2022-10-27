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НовостиОбщество27 октября 2022 17:46

Ученые СПбГУ изучили скелет саламандры, которому 166 миллионов лет

Скелет хвостатой амфибии открыли палеонтологи вуза совместно с учеными Великобритании
Анастасия НУРАДИЛОВА
Древний скелет саламандры. Фото: СПбГУ

Древний скелет саламандры. Фото: СПбГУ

Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета изучают самый древний скелет хвостатой амфибии. Находке не менее 166 миллионов лет. Это второй в мире целый скелет саламандры.

- Полный скелет хвостатой амфибии-«супергероя» открыли палеонтологи университета и Великобритании. Потом они выяснили, где должно находиться животное на общем эволюционном древе, - рассказали в пресс-службе СПбГУ.

Такой вопрос появился у ученых, потому что выявленный ими вид обладает отличительными признаками. Палеонтологи в процессе изучения скелета ответили на вопрос, кто из ранее изученных хвостатых амфибий является ближайшим родственником этой саламандры.

- Оказалось, что часть хвостатых амфибий, которые считались кроновыми, то есть древнейшими представителями современных саламандр, на самом деле являются более примитивными и относятся к стволовой группе, - рассказал профессор СПбГУ Павел Скучас, слова которого приводит пресс-служба вуза.