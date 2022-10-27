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НовостиОбщество27 октября 2022 18:09

Учитель истории из петербургской школы отправится добровольцем на спецоперацию

Мужчина сам пришел в военкомат
Анастасия НУРАДИЛОВА
Учитель истории отправится в зону проведения СВО

Учитель истории отправится в зону проведения СВО

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Учитель истории и обществознания школы № 167 Петербурга отправится добровольцем в зону проведения специальной военной операции (СВО). Олег Бойцов сам пришел в военкомат и сообщил о своем желании.

- Коллеги и ученики записали учителю видео со словами поддержки. Они пожелали Олегу Бойцову возвращения домой с победой, - рассказали в пресс-службе Красносельского района Санкт-Петербурга.

Учащиеся и коллеги выразили гордость за учителя. Олег Бойцов начал добиваться отправления на спецоперацию за три дня до собственного дня рождения. В свой праздник он пришел на работу и сообщил коллегам, что задуманное получилось воплотить, и скоро он поедет в зону СВО.