Депутата муниципального совета Петербурга арестовали по делу о легализации ста тысяч мигрантов

Мужчину и его подельников арестовали Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутата муниципального совета Петербурга арестовали по делу о легализации более 100 тысяч мигрантов. Он организовал целую группировку для незаконной постановки на учет иностранных граждан.

- Мужчина был задержан 25 октября. 27 октября избрана мера пресечения. Петербуржец будет находиться под стражей до 28 ноября, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Мужчина пытался скрыться от следствия, но был задержан в Рязанской области. Кроме него, полицейские задержали еще трех мужчин и трех женщин. В их квартирах найдено более миллиона рублей наличными, крупная сумма в валюте.

На всех подозреваемых завели уголовные дела по статьям об организации незаконной миграции и за создание преступной группировки.