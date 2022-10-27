Гандбольная команда «Зенит» впервые победила в турнире SEHA-Gazprom League

Матч с «Машекой» закончился со счетом 34:30. Фото: гандбольный "Зенит"

Гандбольная команда «Зенит» впервые стали победителями турнира SEHA-Gazprom League. Игра с «Машекой» в рамках второго тура «Дивизиона Восток» состоялась «Сибур Арене» 27 октября. Об этом сообщает пресс-служба команды по гандболу.

- Встреча «Зенита» и «Машеки» завершилась со счётом — 34:30 (20:11) в пользу хозяев, - говорится в сообщении.

Самым результативным бомбардиром гандбольной команды «Зенит» стал Павел Тураев. Он забросил семь мячей. А вот лучшим игроком признан Олег Луня.

В белорусской команде отмечен Егор Ковалевский, который забросил в ворота петербуржцев 11 мячей. По итогам матча, он признан лучшим игроком «Машеки».