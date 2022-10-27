Пропавшего в Шушарах 9-летнего школьника нашли спустя сутки

Ребенка нашли в Колпино. Фото: https://vk.com/zabota.shushary

Пропавший в Шушарах девятилетний мальчик нашелся. Жители Пушкинского района больше суток искали ребенка. Ученик третьего класса после уроков в среду вышел из школы, но так и не дошел домой. Жители Шушар забили тревогу в социальных сетях. К поискам подключились многие.

- Всем спасибо большое! 300 шушарцев (и не только) за час собрались в чате, сотни репостов из групп, столько неравнодушных людей! И вышли искать даже с собаками, - появилось сообщение в паблике «Заботливые Шушары» во «ВКонтакте».

Как сообщают подписчики паблика, пропавшего третьеклассника нашли в Колпино и на автобусе довезли в Шушары. Ребенок хотел съездить к одноклассникам, с которыми учился, пока семья не сменила место жительства.