15 мобилизованных и их любимых женщин поженились в Курортном районе Петербурга

15 пар поженились. Фото: пресс-служба Курортного района Петербурга

Мобилизованные петербуржцы женились в ЗАГСе Курортного района 27 октября. Специальную торжественную церемонию бракосочетания провели для 15 пар. Большинство из них – жители Петербурга.

- Свидетелями важного события стали родные и близкие молодых людей. Молодожены торжественно подписали акты о заключении брака, - рассказали в пресс-службе Курортного района Санкт-Петербурга.

В ЗАГСе новоиспеченным супругам пожелали счастья и здоровья, а военнослужащим – скорейшего возвращения домой с победой.