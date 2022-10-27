Объявленный уровень базовой готовности не повлиял на жизнь Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге объявлен уровень базовой готовности, но это никак не повлияло на повседневную жизнь города. Петербург продолжает жить в привычном ритме. В городе усилили охрану общественного порядка и защиты граждан, объектов транспорта и связи, коммуникаций, предприятий энергетики.

- Сейчас мы много посещаем воинские части, полигоны, военкоматы, чтобы пообщаться с добровольцами и мобилизоваными. Многие идут служить по зову души. Это правильный настрой, - отметил глава города Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Напомним, в Петербурге работает оперативный штаб, первое заседание которого состоялось 24 октября. Тогда были приняты первые решения по обеспечению особого режима работы инфраструктуры транспорта и энергетики, коммуникаций и связи.