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НовостиАвто27 октября 2022 20:16

Более 10 миллиардов рублей из бюджета Петербурга потратят на ремонт дорог в 2023 году

Это в 1,4 раза больше, чем в 2022 году
Анастасия НУРАДИЛОВА
На 2023-2025 годы на ремонт дорог выделено 40 миллиардов

На 2023-2025 годы на ремонт дорог выделено 40 миллиардов

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Бюджет Петербурга на 2023-2025 годы достигнет исторической суммы – один триллион рублей. Рост бюджета позволит увеличить финансирование крупных дорожных проектов. В 2023 году на эти цели будет выделено 11,2 миллиарда рублей. Это в 1,4 раза больше, чем в 2022 году.

- На 2023-2025 годы на ремонт дорог выделено 40 миллиардов. В 2023 году планируется открыть развязку ЗСД в районе Шкиперского потока, а в 2024 – достроить Московско-Дунайскую развязку и ввести Витебскую развязку, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Напомним, 28 миллиардов рублей из бюджета Петербурга потратят на реформу в сфере ЖКХ. Будет обновлен парк дорожных служб. За три года на эти цели выделят 13 миллиардов 400 миллионов рублей.