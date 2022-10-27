На создание общественных пространств в Петербурге в 2023 году выделят 9 миллиардов рублей

В Петербурге создадут новые общественные пространства Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге на программы благоустройства в 2023 году потратят 9 миллиардов рублей. Увеличение расходов на формирование комфортной среды предусмотрено в проекте бюджета на 2023-2025 годы.

- 9 миллиардов – это в полтора раза больше, чем в 2022 году. И в три раза больше среднего за предыдущие 4 года. Эти деньги будут направлены на благоустройство города и создание новых общественных пространств, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Теперь при решении вопросов благоустройства будут учитывать мнение петербуржцев, а действия исполнительных органов власти синхронизируют с планами муниципальных образований и инвесторов. К 2024 году индекс качества городской среды в Петербурге планируется повысить на 30%.