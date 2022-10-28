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НовостиОбщество27 октября 2022 21:02

Школьники Красногвардейского района Петербурга передали подарки мобилизованным бойцам

Учащиеся собрали предметы первой необходимости, продукты и благодарственные письма
Анастасия НУРАДИЛОВА
25 октября помощь прибыла в воинскую часть

25 октября помощь прибыла в воинскую часть

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Школьники и участники Детско-юношеского центра «Красногвардеец» передали подарки и письма мобилизованным. 25 октября помощь прибыла в воинскую часть. Об этом сообщает пресс-служба района.

- Школьники собрали продукты, предметы первой необходимости, медикаменты для мобилизованных бойцов. Также они отправили солдатам благодарственные письма, - рассказали в пресс-службе Красногвардейского района Петербурга.

Мобилизованные бойцы после получения подарков от учащихся записали для них видеообращение, в котором поблагодарили школьников и передали им привет. Сбор помощи координировал ДЮЦ «Красногвардеец».