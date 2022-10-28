Депутат из Петербурга прятался от ареста в Рязанской области

Депутат муниципального совета арестован в Петербурге за организацию незаконной миграции Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге арестовали депутата муниципального совета, которого подозревают в создании и организации преступного сообщества. Четверо мужчин и три женщины помогли более ста тысячам мигрантам получить регистрацию.

- Муниципального депутата задержали 25 октября. А 27 октября Октябрьский районный суд принял решение арестовать мужчину до 28 ноября, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напомним, мужчина узнал о планах оперативных мероприятий и хотел избежать наказания. Поэтому он скрывался от следствия, но сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленника в Рязанской области. Также, задержаны шесть его соучастников: три женщины и три мужчины.