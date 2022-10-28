Всю библиотечную сеть обновят в Петербурге к 2025 году

В 2023 году планируется модернизировать пять городских библиотек Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге к 2025 году планируется обновить всю библиотечную сеть. Таких учреждений в городе всего 21. Итогом модернизации станет введение единого стандарта обслуживания. Доступ к книгам будет не только по читательскому билету, но и по Единой карте петербуржца и Единой карте школьника.

- В 2023 году планируется модернизировать пять городских библиотек. После модернизации сдать и получить книгу можно будет круглосуточно без обращения к сотрудникам, благодаря единой сети самообслуживания, - рассказал глава города Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Кроме этого, планируется создать мобильное приложение «Петербургская библиотека», благодаря которому можно будет оперативно информировать посетителей учреждений. С помощью медиаоборудования появится возможность проводить видеоконференции.

Напомним, на модернизацию библиотек в 2023-2025 году из бюджета выделен 1 миллиард 300 миллионов рублей. В 2023 году на эти цели потратят 400 миллионов рублей.