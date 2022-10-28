Мокрый снег и сильный ветер прогнозируют в Ленобласти в выходные Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Усиление ветра на территории Ленобласти на выходных прогнозируют синоптики. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 27 октября.

- В Ленобласти 29 октября, в субботу, ветер подует со скоростью от 15 до 17 метров в секунду, - говорится в сообщении.

А вот в воскресенье одним только ветром не обойдется. Синоптики обещают осадки. Мокрый снег и дожди ожидаются в Ленобласти 30 октября. А порывы ветра могут достичь 15-20 метров в секунду.

В ГУ МЧС России по Ленобласти жителям региона рекомендуют быть аккуратнее на дороге, убрать хозяйственные вещи с балконов, по возможности не открывать окна во время сильного ветра. А машину сотрудники МЧС советуют убрать в гараж или поставить подальше от деревьев.