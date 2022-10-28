Теплая погода до +12 градусов с дождями ждет Петербург 28 октября

Тепло и сыро будет в Петербурге 28 октября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербург вернулась теплая погода. Как минимум, горожанам пока можно позабыть о перчатках и теплых шапках. В пятницу, 28 октября 2022 года, в Северной столице будет тепло и сыро. Температура воздуха поднимется выше плюс 10 градусов, но не обойдется без дождей и влажного воздуха. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня синоптическую ситуацию в атмосфере над Северной столицей будет формировать циклон с центром над севером Скандинавии. По его южной периферии к берегам Невы продолжат поступать теплые и влажный воздушны массы, делая погоду облачной и местами вызывая небольшие дожди, - сообщил синоптик.

Днем в Петербурге воздух прогреется до плюс 10-12 градусов, по Ленинградской области от 8 до 13 градусов выше нуля.

Выходные тоже окажется теплыми. Но в субботу в Петербурге снова дожди. Зато в воскресенье, хоть и станет немного прохладнее, выглянет солнце.