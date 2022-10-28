Автомобиль перевернулся на Моховой улице в центре Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге ночной гонщик переусердствовал с вождением и закончил свой путь в перевернутой машине. В ночь на 28 октября 2022 года в центре города автомобилист въехал на Моховую улицу, да еще и нарушив ход движения, после чего его занесло и машина завалилась на бок. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- Похоже, что кто-то перегрелся. Занесло на встречку , по пути не плохо так зацепили пару машин, - рассказали очевидцы.

В каком состоянии был водитель автомобиля, когда решил погонять по узкой Моховой, пока что не сообщается. Были ли с ним в машине другие люди, тоже не сообщается.

В итоге, автомобиль оказался лежать на боку, соседние машины пострадали. На место уже прибыли сотрудники дорожной полиции и разбираются в произошедшем.