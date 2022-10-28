Автомобиль сбил мужчину на самокате на севере Петербурга Фото: принтскрин видео.

Новое ДТП с участие элекстросамоката произошло в Санкт-Петербурге. В ночь на 28 октября 2022 года на севере города женщина за рулем автомобиля сбила мужчину на самокате. Произошло все на пешеходом переходе на пересечении проспекта Луначарского и улицы Есенина. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

- На перекрестке Луначарского и Есенина автомобиль сбил человека на электросамокате, - рассказали свидетели.

Со слов очевидцев, мужчина пересекал дорогу на зеленый свет светофора. Однако, по правилам, не слез с него. В этот момент дама ехала, не обратив внимание на электросамокат.

Судя по всему, удар оказался не очень сильным. Самокат отлетел в сторону, но мужчина после ДТП смог самостоятельно подняться и даже пообщаться с женщиной. Как рассказали свидетели, вызывать ГИБДД они не стали, а договорились полюбовно.