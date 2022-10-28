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НовостиПроисшествия28 октября 2022 5:34

Автомобиль сбил мужчину на самокате на севере Петербурга

За рулем машины находилась женщина
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Автомобиль сбил мужчину на самокате на севере Петербурга

Автомобиль сбил мужчину на самокате на севере Петербурга

Фото: принтскрин видео.

Новое ДТП с участие элекстросамоката произошло в Санкт-Петербурге. В ночь на 28 октября 2022 года на севере города женщина за рулем автомобиля сбила мужчину на самокате. Произошло все на пешеходом переходе на пересечении проспекта Луначарского и улицы Есенина. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

- На перекрестке Луначарского и Есенина автомобиль сбил человека на электросамокате, - рассказали свидетели.

Со слов очевидцев, мужчина пересекал дорогу на зеленый свет светофора. Однако, по правилам, не слез с него. В этот момент дама ехала, не обратив внимание на электросамокат.

Судя по всему, удар оказался не очень сильным. Самокат отлетел в сторону, но мужчина после ДТП смог самостоятельно подняться и даже пообщаться с женщиной. Как рассказали свидетели, вызывать ГИБДД они не стали, а договорились полюбовно.