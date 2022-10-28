Полиция накрыла незаконную вырубку леса на месте будущего медицинского склада в Петербурге

На месте будущего медицинского склада в Петербурге полицейские выявили незаконную вырубку леса / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции обнаружили незаконную вырубку леса на месте, где будет возведен новый медицинский склад. Во время профилактической проверки в поселке Песочный Курортного района города стражи порядка заметили следы работ по зачистке от деревьев. Об этом 28 октября 2022 года сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В ходе проверки, на части участка размером в полгектара полицейские обнаружили следы работ по зачистке от лесных насаждений. Здесь же находилась специальная техника и около 15 кубометров спиленных деревьев, - рассказали в полиции.

Представитель строительной компании не смог предоставить никаких разрешительных документов. По оценке, ущерб лесу составил не менее 2,5 миллионов рублей.

На данный момент проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.