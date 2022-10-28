Главный невролог Петербурга рассказал о признаках инсульта

Главный невролог Петербурга рассказал, как действовать, если у вас или близких подозрение на инсульт Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главный невролог комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, медицинских наук Игорь Вознюк рассказал, что делать, если у близких есть подозрение на острое нарушение мозгового кровообращения. Специалист назвал три основных симптома инсульта, при которых можно понять, что что-то не так. Об этом 27 октября 2022 года пишет газета "Петербургский дневник".

- Самое яркое и простое: если человек спал-спал и не проснулся. Либо он бодрствовал и вдруг перестал бодрствовать. Это признаки того, что мозг пострадал, - отметил доктор наук.

Также явный признак - нарушение движения в половине тела, а потеря чувствительности. Часто еще появляется нарушение речи.

Врач отметил, что медлить в этом случае нельзя. Надо сразу же вызвать скорую помощь, так как важно начать лечение в первые 4,5 часа. В таком случае, врачи смогут успеть помочь.