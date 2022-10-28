Полиция задержала банду в масках и париках за серию разбойных нападений в Петербурге

Полиция задержала банду за серию разбойных нападений в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала банду, которая устроила серию жестких разбойных нападений. Оперативники разыскивали подозреваемых, грабящих людей с большими суммами денег. В итоге стражи порядка поймали четырех человек. Об этом 28 октября 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Все преступления сообщники тщательно планировали. Они подыскивали граждан, у которых имелись крупные суммы денег. Несколько недель за ними наблюдали, фиксируя маршруты передвижения. Затем проникали в квартиры потерпевших или встречали их в подъезде, распыляли в лицо перцовый газ и избивали. Забрав деньги и ценные вещи, злоумышленники скрывались, - рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

На дело бандиты надевали маски и парики. А в гараже у одного из них хранилось оружие, боеприпасы, граната и детонаторы.

На данный момент известно о пяти нападениях на общую сумму более 18 миллионов рублей.

Кроме того, двоим фигурантам инкриминируются незаконные приобретение, хранение и ношение оружия и взрывных устройств.