Спикер ЗакСа Бельский уточнил слова об окончании частичной мобилизации в Петербурге

Мобилизация в Петербурге может закончится уже в воскресенье. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Спикер Законодательного собрания Петербурга уточнил слова о сроках завершения частичной мобилизации. В эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92.0) FM Александр Бельский заявил, что процесс может закончиться уже в это воскресенье. Но потом, также в эфире, добавил, что это не его личное мнение.

- Не я намекнул (на окончание мобилизации в воскресенье - прим.ред.), президент сказал впрямую! Как я могу после президента на что-то намекать? Президент сказал 14 числа, что она закончится за две недели, поэтому до конца этой недели она должна завершиться, в том числе и в Петербурге. - уточнил Бельский.

При этом данных по количеству мобилизованных петербуржцев у Бельского нет: «Наша задача помогать».

По словам спикера, город снаряжает мобилизованных дополнительным обмундированием, каждый отправляющийся в войска получает сумку с вещами от властей Петербурга.