Бельский: у мобилизованных из Петербурга нет проблем со снаряжением

Мобилизованные петербуржцы обеспечены обмундированием. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мобилизованные петербуржцы не имеют проблем с обмундированием. Об этом заявил в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92.0) FM спикер законодательного собрания Александр Бельский. По его словам, есть частные моменты, но в целом все военнослужащие обеспечены снаряжением.

- Где-то кто-то просил теплые носки, перчатки, потому что зима. То с чем я столкнулся, в части в Приветненском, мобилизованные всем обеспечены. Да, ребята хотят получить другое обмундирование: новые бронежилеты, специальные каски, кому-то не нравятся ботинки. Но сказать, что нет обмундирования, такого не было, - отметил Бельский.

По его словам, каждый мобилизованный из Петербурга получает сумку с дополнительной экипировкой от властей города.

- Сейчас обращений с тем, что нужно срочно закупить какое-то обмундирование, к губернатору нет, - подчеркнул спикер городского парламента.