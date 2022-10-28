Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 октября 2022 8:59

Бельский: у мобилизованных из Петербурга нет проблем со снаряжением

По словам спикера, город снабжает ушедших в войска дополнительным обмундированием
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Мобилизованные петербуржцы обеспечены обмундированием.

Мобилизованные петербуржцы обеспечены обмундированием.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мобилизованные петербуржцы не имеют проблем с обмундированием. Об этом заявил в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92.0) FM спикер законодательного собрания Александр Бельский. По его словам, есть частные моменты, но в целом все военнослужащие обеспечены снаряжением.

- Где-то кто-то просил теплые носки, перчатки, потому что зима. То с чем я столкнулся, в части в Приветненском, мобилизованные всем обеспечены. Да, ребята хотят получить другое обмундирование: новые бронежилеты, специальные каски, кому-то не нравятся ботинки. Но сказать, что нет обмундирования, такого не было, - отметил Бельский.

По его словам, каждый мобилизованный из Петербурга получает сумку с дополнительной экипировкой от властей города.

- Сейчас обращений с тем, что нужно срочно закупить какое-то обмундирование, к губернатору нет, - подчеркнул спикер городского парламента.