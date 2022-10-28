Мужчина залил краской плакат с Героем России в Петербурге

Петербуржец залил краской плакат с Героем России Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина залил краской плакат с Героем России. Инцидент произошел еще 18 октября 2022 года в Московском районе города. В тот день в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный человек облил красной краской плакат, посвященный герою страны, который располагался между станциями метро "Парк Победы" и "Московская". Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 27 октября сотрудниками Центра "Э" петербургского полицейского Главка по подозрению был задержан 39-летний неработающий житель Московского района, - рассказали в полиции.

Подозреваемого поместили в камеру и составили на него административные протоколы. Но это еще не все. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о публичной дискредитации ВС РФ.