Колесов рассказал о погоде в выходные в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Предстоящие выходные 29 и 30 октября 2022 года в Санкт-Петербурге окажутся очень насыщенными на погодные изменения. Тепло, дожди и сильный ветер сменятся сильным подъемом воды в Неве, а также резким похолоданием. В области даже выпаде мокрый снег. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Настолько сложная погода, что и прогнозы нелегко составить. В выходные дни влияние активного циклона, который полностью поменяет погоду в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, - отметил синоптик.

Так, в субботу пройдут дожди, а температура воздуха поднимется до плюс 12 градусов. Однако в ночь на воскресенье начнутся изменения, поднимется сильный веер до 15-18 метров в секунду, в прибрежных районах больше 20 метров в секунду. Из-за этого уровень воды в Неве поднимется до отметок близких к наводнению.

Днем 30 октября начнет холодать. В восточных районах области даже ожидается мокрый снег. Далее, на будущей неделе, уже будет прохладно: ночами уже минусовая температура, а днем от плюс 3 до 8 градусов.