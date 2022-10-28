Наркоман порезал шею прохожего в Петербурге из-за замечания

Наркоман напал на прохожего в Петербурге из-за замечания / Фото: Росгвардия

В Санкт-Петербурге мужчина получил серьезные ранения шеи и лица, сделав замечанию человеку, искавшему "закладку" на улице. Инцидент произошел в четвертом часу ночи 28 октября 2022 года в Кировском районе города. Об этом рассказали в Росгвардии Северной столицы.

- В 3:50 часов ночи поступила информация о том, что на улице Стойкости находится раненный мужчина. Прибыв на место росгвардейцы, обнаружили пострадавшего с ножевыми ранениями шеи и лица. Ему вызвали скорую помощь, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Раненный рассказал, что шел по улице и заметил наркомана, который искал закладку около дома. На что мужчина решил сделать замечание. Однако "кладоискатель" напал на мужчину с ножом, ранил его и сбежал.

По горячим следам по приметам на улице Генерала Симоняка сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого. Нож, который при виде правоохранителей он бросил на землю, изъят. Оказалось, что ранее мужчина уже был судим. Его доставили в отделение полиции.