Синоптик предупредил о возможном наводнении в Петербурге 30 октября

Синоптики предупреждают о возможном наводнении в Петербурге 30 октября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Предстоящие выходные в Санкт-Петербурге окажутся очень нестабильными на погоду. В субботу, 29 октября 2022 года, тепло и дождь, а уже в ночь на воскресенье, 30 октября, начнет холодать и поднимется очень сильный ветер. Настолько, что Северной столице может угрожать наводнение. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

- Усиление ветра западного направления начнется уже вечером в субботу, а ночью и днем порывы северо-западного ветра до 15-18 метров в секунду, в прибрежных районах больше 20 метров в секунду, - рассказал синоптик.

Из-за такого сильного ветра со стороны Финского залива пойдет нагонная волна, и ночью 30 октября ожидается подъем уровня воды в Неве до отметок близких в наводнению. Однако, жителям Северной столицы нечего бояться благодаря дамбе.

После бурной ночи, в Петербурге начнется похолодание. В области даже возможен мокрый снег.