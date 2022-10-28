Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 октября 2022 10:29

Доцент вуза сбила ребенка на самокате в Петербурге

Авария произошла в Купчино
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Доцент петербургского вуза сбила ребенка на самокате в Купчино

Доцент петербургского вуза сбила ребенка на самокате в Купчино

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге доцент одного из городских вузов сбила на машине ребенка. Авария произошла вечером 27 октября 2022 года во Фрунзенском районе города. В результате пострадал 13-летний школьник, который катался на электросамокате. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- У дома 29 корпус 1 по улице Будапештской 43-летняя доцент кафедры одного из университетов Санкт-Петербурга, управляя автомобилем, при заезде во двор совершила наезд на 13-летнего школьника, катавшегося без сопровождения взрослого на электросамокате по тротуару в направлении от проспекта Славы к улице Турку, - рассказали в полиции.

В итоге мальчику потребовалась скорая помощь. Его госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.