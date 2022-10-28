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НовостиОбщество28 октября 2022 10:44

Мокрый снег выпадет в Ленинградской области 30 октября

Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Первый снег выпадет в Ленобласти 30 октября

Первый снег выпадет в Ленобласти 30 октября

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Зима уже близко. В Санкт-Петербурге и Ленинградскую область в ночь на 30 октября 2022 года придет похолодание. Оно начнется со штормового ветра, который может принести небольшое наводнение. Вместе с этим на востоке области ожидается мокрый снег. Об этом предупредил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- После прохождения атмосферного фронта начнется похолодание, и осадки в восточных районах области будут уже в виде дождя и мокрого снега. На крайнем востоке области даже появится временный снежный покров. Соответственно состояние дорог там будет сложным, - сообщил специалист.

Температура воздуха будет понижаться в течение суток. Вероятно, снег пролежит какое-то время.

Далее ночи станут холодными, с минусовыми температурами. Днем около 3-8 градусов тепла. А в Петербурге снега пока не ожидается.