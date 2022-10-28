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НовостиОбщество28 октября 2022 10:59

Мобилизованного отца троих детей вернули в семью в Ленобласти

Видео со счастливым папой и полковником Хромовым опубликовала пресс-служба областной администрации
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
Мобилизованного жителя Луги вернули домой к трем дочкам.

Мобилизованного жителя Луги вернули домой к трем дочкам.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Многодетный отец возвращается домой из армии. Решение от отмене мобилизации жителя Луги приняла призывная комиссия Ленобласти. Теперь мужчина снова сможет увидеть и обнять троих маленьких дочек и жену.

- Полковник Хромов снова в деле: сейчас сотрудник военкомата Ленобласти возвращает домой мужчин, в отношении которых решения о мобилизации были отменены областной призывной комиссией, - сообщает пресс--служба правительства 47 региона.

В первую очередь отменяют решения по отцам, у которых трое несовершеннолетних детей (ранее не брали только с четырьмя малышами) и пап, которые воспитывают ребенка-инвалида.

- Решение об отмене стало для меня полной неожиданностью Хочу пожелать своим товарищам вернуться к своим семьям живыми и здоровыми, - отметил сам многодетный отец.