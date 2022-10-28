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НовостиЭкономика28 октября 2022 11:20

Двум тысячам сотрудников завода «Ниссан» в Петербурге на год сохранят рабочие места

Пока предприятие, переходящее под контроль госинститута НАМИ, находится в простое
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Рабочие места на перешедшем к НАМИ "Ниссане" сохранят еще на год. Фото: Nissan

Рабочие места на перешедшем к НАМИ "Ниссане" сохранят еще на год. Фото: Nissan

Все две тысячи работников петербургского завода «Ниссан» минимум на год сохранят рабочие места при переходе собственности предприятия от японской компании с госинституту НАМИ. Об этом заявили в профсоюзе сотрудников завода.

- Работников автоматически переводят к новому собственнику НАМИ с сохранением трудовых договоров, всех льгот и с гарантией сохранения рабочих мест в течение 12 месяцев, - пишет ТАСС.

Напомним, что предприятие находится в простое с марта 2022 года и будет в нем минимум до окончания декабря. Работники при этом получают 2/3 зарплаты.

Что будет с японским заводом после передачи НАМИ, пока вопрос открытый. Прорабатывается вариант сборки автомобилей китайских марок, например FAW. Но пока это лишь предварительные планы.

Сама материнская компания «Ниссан» также может выкупить предприятие обратно в течение шести лет при изменении ситуации. Это прописано в договоре.