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НовостиОбщество28 октября 2022 11:37

МЧС предупреждает об усилении ветра в Петербурге

Резкие порывы до 17 метров в секунду ожидаются в субботу
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В Петербурге усилится ветер.

В Петербурге усилится ветер.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербургское управление МЧС предупреждает жителей и гостей города об ухудшении погодных условий. В субботу, 29 октября, на Северную столицу налетит сильный ветер. До штормового он не дотянет, но потрепать волосы может.

- 29 октября в Санкт-Петербурге местами ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду, - сообщает пресс-служба городского управления МЧС.

Кроме ветра синоптики обещают тепло, до +10...+12 градусов, и дожди. В выходные на Северо-Запад снова придут циклоны, а в воскресенье даже возможен подъем воды с угрозой наводнения в Петербурге.

А потом начнется похолодание, в Ленобласти даже может выпасть снег, хоть и мокрый.

Водителей снова призывают к осторожности на дорогах. После теплого периода и похолодания уже стоит поменять резину.