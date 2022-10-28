Завершены поиски пропавшего в Шушарах 9-летнего школьника

В Шушарах нашли пропавшего школьника. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Шушарах завершились поиски без вести пропавшего третьеклассника. 9-летний мальчик ушел с уроков днем 26 октября и домой в тот день не вернулся. Обеспокоенные родители по соцсетях оповестили жителей микрорайона, которые тут же отправились на розыски.

- Благодарим всех, кто откликнулся. Мальчик нашелся в Колпино, везут на автобусе в Шушары. Спасибо всем неравнодушным Шушарцам и не только! 300 человек за час собрались в чате, сотни репостов из групп! Собрались у школы и вышли искать, - написали активисты в группе «Заботливые Шушары» ВКонтакте.

Как оказалось, после школы мальчик решил съездить к друзьям в Колпино, где семья жила до переезда в Шушары. Там он провел несколько часов, понял что уже поздно.

А что дальше - загадка. Видимо ребенок испугался, что его будут ругать и побоялся идти домой. Где он ночевал, выясняет полиция.

Нашли школьника днем 27 октября. Сейчас он находится дома, с ребенком все в порядке.