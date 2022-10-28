Александр Беглов посетил одно из ведущих предприятий радиоэлектронной промышленности в Петербурге

Александр Беглов посетил одно из ведущих предприятий радиоэлектронной промышленности Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга 28 октября 2022 года посетил городское предприятие, которое является одним из мировых лидеров по выпуску электронного оборудования для систем телекоммуникаций, навигации, цифрового телевидения и других сфер. Множество изобретений, которое выпускает предприятие, принадлежит его сотрудникам.

- Производство оснащено современным высокопроизводительным оборудованием, у него есть технологии мирового уровня. Здесь созданы высокотехнологичные и высокооплачиваемые рабочие места. Поддержка таких предприятий в приоритете у правительства города, - отметил градоначальник.

Губернатор добавил, что город несет ответственность за развитие отраслей, тем более в условиях санкций. Несмотря на трудности, выпуск новой продукции должен продолжаться. Для этого власти приняли ряд мер поддержки.