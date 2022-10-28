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НовостиОбщество28 октября 2022 12:27

Александр Беглов посетил одно из ведущих предприятий радиоэлектронной промышленности в Петербурге

Предприятие является одним из мировых лидеров по выпуску электронного оборудования
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Александр Беглов посетил одно из ведущих предприятий радиоэлектронной промышленности

Александр Беглов посетил одно из ведущих предприятий радиоэлектронной промышленности

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга 28 октября 2022 года посетил городское предприятие, которое является одним из мировых лидеров по выпуску электронного оборудования для систем телекоммуникаций, навигации, цифрового телевидения и других сфер. Множество изобретений, которое выпускает предприятие, принадлежит его сотрудникам.

- Производство оснащено современным высокопроизводительным оборудованием, у него есть технологии мирового уровня. Здесь созданы высокотехнологичные и высокооплачиваемые рабочие места. Поддержка таких предприятий в приоритете у правительства города, - отметил градоначальник.

Губернатор добавил, что город несет ответственность за развитие отраслей, тем более в условиях санкций. Несмотря на трудности, выпуск новой продукции должен продолжаться. Для этого власти приняли ряд мер поддержки.