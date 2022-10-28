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НовостиПроисшествия28 октября 2022 12:37

Суд арестовал мужчину за порчу плаката с Героем России в Петербурге

Также ему назначили штраф в 30 тысяч рублей
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Суд назначил штраф мужчине, облившему краской плакат с Героем России

Суд назначил штраф мужчине, облившему краской плакат с Героем России

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге Московский районный суд избрал наказание мужчине, который испортил плакат с изображением героя России. Заседание по административному делу состоялось 28 октября 2022 года. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

- Вечером 17 октября мужчина взял красную краску и нанес ее на рекламный щит у дома 183-185 по Московскому проспекту, на котором был изображен Герой России подполковник Вячеслав Кабицкий, - рассказали в суде.

Суд постановил, что своими действиями мужчина дискредитировал Вооруженные силы РФ. Также он причинил ущерб владельцу рекламного щита на 18,6 тысяч рублей.

Обвиняемый в суде вину признал и раскаялся. Ему назначили административный арест на сутки, а также штраф в 30 тысяч рублей.