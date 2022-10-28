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НовостиОбщество28 октября 2022 13:06

106 тысяч школьников отдохнули в детских лагерях Петербурга летом

Итоги оздоровительной кампании были подведены на торжественном мероприятии в Аничковом дворце
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Подведены итоги детской летней оздоровительной кампании 2022 года

Подведены итоги детской летней оздоровительной кампании 2022 года

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За летний сезон с июня по сентябрь 2022 года в детских лагерях Санкт-Петербурга отдохнули почти 106 тысяч школьников. Всего детей из Северной столицы принимали в 321 организации отдыха. Многие из них под Петербургом, в Ленинградской области, а также в Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму. Итоги оздоровительной кампании были подведены 28 октября на торжественном мероприятии в Аничковом дворце.

- Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина наградила лучших петербургских организаторов оздоровительного отдыха школьников. Победители были определены в результате смотра-конкурса на лучшую организацию летней оздоровительной кампании 2022 года по номинациям: организация кампании администрацией района, лучший стационарный и дневной лагерь, лучший вожатский отряд, лучшая программа смены, - рассказали в Смольном.

Напомним, что во время летней кампании в Петербурге также отдыхали школьники из Мариуполя.