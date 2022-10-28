Петербуржец осудил штраф от военкомата за неявку по повестке Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Калининский районный суд Санкт-Петербурга поступила жалоба от мужчины на военный комиссариат. Петербуржцу пришел штраф на 500 тысяч рублей за то, что он не явился в военкомат по повестке. Однако заявитель уверяет, что ходил туда дважды. Об этом 28 октября 2022 года сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

- Первую повестку мужчина получил 28 сентября и явился в районный военкомат на следующий день, где предоставил свои документы, в том числе с удостоверением об отсрочке. После предъявления документов сотрудник военкомата сообщил, что он может быть свободен, - рассказали в суде.

16 октября мужчине снова выдали повестку, он снова пришел в военкомат и попросил сделать отметку на оборотной стороне повестки. Вечером 17 октября ему пришло заказное письмо об административном правонарушении, где говорилось, что он не явился в военкомат 6 октября. Хотя, как уверяет мужчина, повестка на эту дату ему не приходила. Также он отметил, что в протоколе и постановлении неверно указано место его рождения, а также ручкой внесены правки.

Мужчина просит отменить штраф. Суд зарегистрировал жалобу.