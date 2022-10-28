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НовостиОбщество28 октября 2022 13:31

Петербуржец осудил штраф от военкомата за неявку по повестке

Мужчина уверяет, что повестка ему не приходила
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Петербуржец осудил штраф от военкомата за неявку по повестке

Петербуржец осудил штраф от военкомата за неявку по повестке

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Калининский районный суд Санкт-Петербурга поступила жалоба от мужчины на военный комиссариат. Петербуржцу пришел штраф на 500 тысяч рублей за то, что он не явился в военкомат по повестке. Однако заявитель уверяет, что ходил туда дважды. Об этом 28 октября 2022 года сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

- Первую повестку мужчина получил 28 сентября и явился в районный военкомат на следующий день, где предоставил свои документы, в том числе с удостоверением об отсрочке. После предъявления документов сотрудник военкомата сообщил, что он может быть свободен, - рассказали в суде.

16 октября мужчине снова выдали повестку, он снова пришел в военкомат и попросил сделать отметку на оборотной стороне повестки. Вечером 17 октября ему пришло заказное письмо об административном правонарушении, где говорилось, что он не явился в военкомат 6 октября. Хотя, как уверяет мужчина, повестка на эту дату ему не приходила. Также он отметил, что в протоколе и постановлении неверно указано место его рождения, а также ручкой внесены правки.

Мужчина просит отменить штраф. Суд зарегистрировал жалобу.