Траву с газонов Петербурга скосили, чтобы она лучше росла в следующем году

Для горожан, которые не любят покосы, высаживают густые луговые газоны. Их стригут только раз в сезон. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Скошенная под ноль трава на газонах в Петербурге, оказывается, зря становится болью местных жителей. Горожан, скучающих по густым зеленым коврам на улице, заверили – косьба никак не будет препятствовать ее росту в следующем году.

Как заявил глава комитета по благоустройству Василий Пониделко в эфире Центра управления регионом, любая косьба травы только способствует ее укреплению.

- Трава обязательно вырастет. Газоны нужно косить для того, чтобы соблюдался их эстетический вид, чтобы он не зарастал сорняком и не превращался в неухоженное пространство. По нормативу травяной покров должен быть от 3 до 15 сантиметров. Город слышит обе стороны: и тех, кто просит не косить траву, и тех, кто наоборот просит, - заявил Пониделко.

Чиновник отметил, что специально для второй стороны власти проводят работу по высаживанию луговых газонов, где колосится высокая трава и цветы. Такие лужайки косят лишь раз в сезон. За прошедший год, по словам главы комблага, площадь подобных газонов выросла с 880 га до 1200 га и обещает расти еще.