В ЗВО подтвердили завершение основных мероприятий по мобилизации в Петербурге

В ЗВО подтвердили завершение основных мероприятий о мобилизации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) подтвердили окончание «основных мероприятий» по частичной мобилизации в Петербурге, о чем ранее рассказали в Смольном. Что именно скрывается за фразой, пообещали объяснить позднее.

- Основные мероприятия по мобилизации в Петербурге завершены, - сообщили «КП-Петербург» представители округа.

По времени заявление совпало со встречей Министра обороны России Сергея Шойгу с президентом Владимиром Путиным. Глава Минобороны доложил, что частичная мобилизация в России завершена, поставленная задача - мобилизовать 3000 тысяч резервистов - выполнена.

218 тысяч из новобранцев находятся на полигонах для обучения, 82 тысячи направлены зону СВО.

Фактически, это означает прекращение мобилизации во всех регионах страны. Однако, соответствующее распоряжение должен дать президент, как главнокомандующий вооруженными силами.