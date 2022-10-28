Дорожные предприятия Петербурга продолжают набор дворников и трактористов к зиме

Пока предприятия укомплектовались 90 процентами трактористов, дворников, водителей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Комитет по благоустройству признал небольшую кадровую проблему при подготовке к зимнему сезону. Как заявил глава комитета по благоустройству Василий Пониделко в эфире Центра управления регионом, дорожные предприятия еще не до конца набрали дворников, водителей и трактористов.

- Кадровая проблема есть во всех отраслях, в комитете и подведомственных ему предприятиях, которые работают по контракту, она не стоит остро. Около 90% людей уже набрали, но набор еще продолжается. На мой взгляд, ситуация достаточно стабильна, - сказал чиновник.

Между тем, дорожные предприятия города уже подстелили себе соломку на случай чересчур обильных снегопадов и нехватки рабочих рук. По словам Пониделко, они заключили договоры с компаниями, которые при необходимости придут на помощь властям. Компании обещают обеспечить порядка 245 уборочных машин с водителями и трактористами, а также около тысячи дворников.