48 автобусов на газомоторном топливе пополнили автопарк Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге автобусный парк № 5 пополнится новыми машинами. В городе продолжается работа по переводу городского автотранспорта на более экологичное газомоторное топливо. 48 таких автобусов получил ГУП «Пассажиравтотранс».

- Автобусы VOLGABUS закупили в рамках обновления подвижного состава. Еще 400 таких автомобилей появится в городе в ноябре. Сейчас в Петербурге 3200 новых автобусов, которые уже работают на маршрутах, - рассказал глава города Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

В салоне каждого автобуса 26 пассажирских мест для сидения, но в автомобиле могут находиться до 103 пассажиров. Транспорт оснащен мультимедийными информационными табло и видеонаблюдением.

Кроме этого, в автомобилях работает специальная интеллектуальная система помощи водителю, которая позволит снизить риск ДТП. Система предупреждает человека за рулем о том, что автобус приближается к пассажиру или другому транспорту, а также о съезде с полосы и превышении скорости.