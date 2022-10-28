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НовостиОбщество28 октября 2022 15:20

48 автобусов на газомоторном топливе пополнили автопарк Петербурга

Транспорт оснащен интеллектуальной системой помощи водителю
Анастасия НУРАДИЛОВА
48 автобусов на газомоторном топливе пополнили автопарк Петербурга

48 автобусов на газомоторном топливе пополнили автопарк Петербурга

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге автобусный парк № 5 пополнится новыми машинами. В городе продолжается работа по переводу городского автотранспорта на более экологичное газомоторное топливо. 48 таких автобусов получил ГУП «Пассажиравтотранс».

- Автобусы VOLGABUS закупили в рамках обновления подвижного состава. Еще 400 таких автомобилей появится в городе в ноябре. Сейчас в Петербурге 3200 новых автобусов, которые уже работают на маршрутах, - рассказал глава города Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

В салоне каждого автобуса 26 пассажирских мест для сидения, но в автомобиле могут находиться до 103 пассажиров. Транспорт оснащен мультимедийными информационными табло и видеонаблюдением.

Кроме этого, в автомобилях работает специальная интеллектуальная система помощи водителю, которая позволит снизить риск ДТП. Система предупреждает человека за рулем о том, что автобус приближается к пассажиру или другому транспорту, а также о съезде с полосы и превышении скорости.