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НовостиЭкономика28 октября 2022 15:21

Финский шинный завод Nokian Tyres в Ленобласти купит «Татнефть»

Стоимость всего бизнеса оценили в 400 миллионов евро
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
Шинный завод во Всеволожске сменит владельца.

Шинный завод во Всеволожске сменит владельца.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Нефтяная компания «Татнефть» станет новым владельцем российского бизнеса финской компании Nokian Tyres. Основным активом считается шинный завод во Всеволожском районе Ленинградской области.

- Стороны подписали соглашение, цена сделки ожидается в районе 400 миллионов евро, - пишет «Интерфакс».

Напомним, что завод во Всеволожске по соседству с автозаводом «Форд Моторс», был открыт в 2005 году. На пике производства предприятие выпускало до 17 миллионов покрышек в год, что составляло до 80% объема всех шин под брендом Nokian в мире. Большая часть продукции шла на экспорт.

После события на Украине зимой-весной 2022 года, финский производитель объявил об уходе из России. Тогда же для завода, на котором трудятся 1600 человек, начали искать нового владельца.