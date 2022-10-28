Вторая за неделю фура застряла под мостом в Зеленогорске

"Мост глупости" в Зеленогорске поймал новую жертву. Фото: vk.com/spb_today

Второй за неделю грузовик попал в ловушку под низким путепроводом в Зеленогорске. На этот раз не рассчитал высоту водитель контейнеровоза. Тягач и передняя часть полуприцепа смогла пролезть под железнодорожным мостом, а середина контейнера застряла намертво.

- В Зеленогорске под мостом застряла фура. ДПС на месте, - пишут очевидцы аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Грузовик перекрыл проезд по одной из всего двух имеющихся здесь полос. Со стороны города въехать под мост было можно, а со стороны ж/д вокзала - нет.

Напомним, что два дня назад здесь, же но в обратном направлении проезд перегородила другая фура. Водитель на скорости зашел в поворот с Зеленогорского шоссе застрял под местным «мостом глупости».

Это первые аварии здесь за долгое время.